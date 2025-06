Umleitungen und Ersatzverkehr: Das Öffi-Netz wird saniert

Die Wiener Linien starten in einen Sommer voller Schienenarbeiten, Umleitungen und Ersatzverkehre. Wer jetzt unterwegs ist, braucht starke Nerven und gute Planung.

Am Kärntner Ring beginnen in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni Gleisarbeiten. Zwischen 22.00 und 6.00 Uhr werden zwei Fahrspuren gesperrt. Von 1. Juli bis 5. August folgt eine umfassende Sperre zwischen Schwarzenbergplatz, Schubertring, Schwarzenbergstraße, Herbert-von-Karajan-Platz, Opernring und Kärntner Straße. Der Straßenbahnbetrieb in diesem Bereich wird eingestellt. Die Linien 1, 2, 71 und D sind durch Kurzführungen und Umleitungen betroffen.

Gleisarbeiten in weiteren Bezirken

Im Bezirk Hernals laufen seit dem 16. Juni Erneuerungsarbeiten in der Jörgerstraße. Rund ein Kilometer Gleis wird dort saniert. Die Linie 43 verkehrt währenddessen zwischen Neuwaldegg und Elterleinplatz und weiter nach Gersthof. Zur Innenstadt gelangen Fahrgäste mit Umstieg auf die Linie 42 bei der Haltestelle Vinzenzgasse. Die Linie 9 fährt in dieser Zeit zwischen Westbahnhof und Rosensteingasse.

Am Währinger Gürtel starten am 24. Juni ebenfalls Gleisarbeiten. Zunächst werden nachts bis zu zwei Fahrstreifen gesperrt. Ab 28. Juni bis 6. Juli erfolgt dies durchgehend von 20.00 bis 5.00 Uhr. Ab 1. Juli wird auch tagsüber gearbeitet.

U4-Sperre in den Sommerferien

Zwischen Schottenring und Friedensbrücke werden Tunneldecke und Tunnelträger der U4 saniert. Von 28. Juni bis einschließlich 31. August fährt die grüne Linie deshalb geteilt von Hütteldorf bis Schottenring und von Heiligenstadt bis Friedensbrücke. Ersatzweise fahren die Linie E4 sowie die Linie D von Nußdorf bis zum Schottenring. Aufgrund der Linienteilung der U4 und der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern werden zudem die Intervalle der Linien U6, 2, 30 und 31 verdichtet.

Wegen Sanierungsarbeiten ist die U4 von 28. Juni bis einschließlich 31. August 2025 zwischen Schottenring und Friedenbrücke gesperrt. © Wiener Linien/Simon Wöhrer

Comeback für den 49er

Gute Nachrichten für den 14. Und 15. Bezirk: Der Straßenbahnlinie 49 fährt nach der Gleissanierung ab 30. Juni wieder auf seiner regulären Strecke. Rund 1.800 Meter Gleise und Oberleitungen wurden seit April erneuert und die Haltestellen Johnstraße und Breitensee wurden verbessert. Auch die Arbeiten am Franz-Jonas-Platz sind Ende Juni fertig. Die Linien 25, 26 und 31 fahren wieder bis zum ihrem regulären Betriebsschluss. Währenddessen läuft die Erneuerung der Gleise der Linie 18 im dritten Bezirk auf Hochtouren und bis Jahresende werden 2.500 Meter Gleise getauscht.