VCÖ bestätigt Wandel im Mobilitätsverhalten der Wiener

Ein Auto, das 23 Stunden täglich nur herumsteht, ist längst kein Statussymbol mehr. Es ist ein Platzproblem. Immer mehr Haushalte verzichten bewusst auf das eigene Fahrzeug. Sie setzen auf Öffis, Fahrräder und ihre Füße. In keiner anderen Region wird das Auto so selten bewegt wie in Wien.

6,3 Milliarden Kilometer pro Jahr waren die Autos von Wiens Haushalten laut Statistik Austria im Zeitraum 2023/2024 unterwegs. "Statistisch gesehen sind das in Wien pro Haushalt 6.520 Auto-Kilometer pro Jahr", verdeutlicht VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Gegenüber dem Zeitraum 2021/22 immerhin ein Rückgang um rund 171 Millionen Kilometer. Damit fahren Wiener Haushalte im Schnitt um mehr als die Hälfte weniger Kilometer mit dem Auto als die Haushalte anderer Bundesländer. Das ist vor allem auch der hohen Anzahl autofreier Haushalte in Wien zu verdanken, was wiederum die Folge des dichten Öffi-Netzes, guter Nahversorgung und vieler fußläufig oder mit dem Rad erreichbarer Ziele liegt, erklärt der VCÖ.

Auto steht 23 Stunden am Tag

Die hohe Anzahl autofreier Haushalte hat für die Bevölkerung und die Stadt insgesamt den Vorteil, dass weniger parkende Autos in den Straßen stehen. Im Schnitt ist ein Auto nur 1 Stunde im Einsatz, 23 Stunden am Tag ist es ein Stehzeug. "Gerade in der Stadt ist Platz knapp. Und Wien ist besonders stark von der Zunahme an Hitzetagen betroffen. Deshalb ist es wichtig, dass in den Straßen Platz frei wird, um mehr schattenspendende Bäume und kühlendes Grün zu pflanzen", betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Elektrofahrrädern haben Potenzial

Ein großes und bisher von vielen unterschätztes Potenzial, Autofahrten und damit Staus zu reduzieren, liegt in den Elektrofahrrädern. So wie das Auto ist auch das Elektrofahrrad ein Individualverkehrsmittel. In den vergangenen Jahren haben sich viele Beschäftigte ein Elektro-Jobrad angeschafft, um damit zur Arbeit zu fahren. Sowohl für Pendlerinnen und Pendler, die vom Umland nach Wien kommen als auch innerhalb der Stadt, wo es etliche Steigungen gibt, ist das Elektrofahrrad ein ideales Verkehrsmittel. "Der Umstieg vom Auto aufs Elektrofahrrad leistet einen großen zur Reduktion der Verkehrsprobleme. Und statt im Auto zu sitzen, kommt man auf eine regelmäßige Portion gesunde Bewegung und stärken damit ihre Gesundheit", stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest