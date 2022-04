"Verseuchtes Leitungswasser killt meine Aquarienfische"

10 Stiegen des Sozialbaus seien betroffen, Hausverwaltung unternehme angeblich nichts.

Kagran. Werner Kellner hat sich verzweifelt an ÖSTERREICH gewandt: „Meine armen Fische sind qualvoll in meinem Aquarium verendet, weil unser Leitungswasser verseucht ist!“ Zehn Stiegen des Sozialbaus in der Markomannenstraße 13 haben seit Monaten nur sporadisch Warmwasser.

Komplett trübes Leitungswasser.

Rost im Kaffee! Wasser, das derzeit aus der Wasserleitung kommt, ist bräunlich verfärbt, was auf Rost hindeutet, der aus den Leitungen freigespült wird. „Seitdem koche ich meinen Kaffee nur mit Sodawasser!“ Durch Rost bilde sich giftiges Nitrit, das die Fische qualvoll verenden ließ. „Man kann sich vorstellen, dass das für Menschen auch un­gesund ist.“ Der verzweifelte Mieter appelliert: „Der Hausverwaltung ist das Problem bekannt, sie tut jedoch nix dagegen!“

