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VfGH: Verbindungsbahn in Hietzing kommt!
© ÖBB

Entscheid

VfGH: Verbindungsbahn in Hietzing kommt!

16.04.26, 10:57
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Dämpfer für die Bahn-Gegner: Der Verfassungsgerichtshof hat grünes Licht für die umstrittene Verbindungsbahn gegeben – vorerst! 

Die Bürgerinitiative gegen den Ausbau der Verbindungsbahn zwischen Hütteldorf und Meidling ist beim Verfassungsgerichtshof abgeblitzt! Die beantragte aufschiebende Wirkung wurde nicht zuerkannt – das Projekt darf weiterlaufen. Das Höchstgericht verwies auf "überwiegende öffentliche Interessen": Die Bahn leiste einen wesentlichen Beitrag zur Kapazitätssteigerung im Nahverkehr und unterstütze die Klimaziele. Auch die Sorgen um Baumfällungen und geschützte Tierarten reichten dem Gericht nicht aus, um die Bauarbeiten zu stoppen.

100 Millionen Euro auf dem Spiel!

Ein gewichtiges Argument: Die ÖBB warnten vor Zusatzkosten von rund 100 Millionen Euro und jahrelangen Verzögerungen bei einem Baustopp – zu viel für das Höchstgericht, um die Notbremse zu ziehen!

Noch nicht alles entschieden!

Achtung: Die eigentliche Beschwerde gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts ist noch offen! Die Bürgerinitiative "Verbindungsbahn besser" pocht auf ungeklärte Grundrechtsfragen – der finale VfGH-Entscheid steht noch aus.

ÖBB wollen im Herbst loslegen!

Die ÖBB sind optimistisch: Baubeginn soll noch heuer im Herbst sein! Für täglich über 20.000 Fahrgäste bedeutet das Projekt zwei neue Haltestellen, besseren Lärmschutz und keine lästigen Bahnkreuzungen mehr.

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