Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Vienna Night Run lockte 22.000 Leute - auch Politiker
© BKA/ Wenzel

Rekordkulisse

Vienna Night Run lockte 22.000 Leute - auch Politiker

26.09.25, 10:19
Teilen

Der Vienna Night Run erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit, die auch immer weiter einwächst. Wenig überraschend gab es bei der 19. Auflage 2025 also einen neuen Rekord an Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit 22.000 Leuten.

Auch das kalt-nasse Wetter konnte ein zahlreiches Erscheinen nicht verhindern, ebenso wenig die ausgelassene Stimmung. "22.000 Menschen haben gezeigt, dass Sport, Spaß und Nachhaltigkeit perfekt zusammenpassen. Der Erste Bank Vienna Night Run ist längst weit mehr als ein Laufevent - er ist ein starkes Symbol für gelebte Gemeinschaft, die jedes Jahr wächst", zeigten sich die Veranstalter Hannes, Christine und Theresa Menitz erfreut.

Neben Prominenz wie Roman Daucher, der Teil des Programms war, lockte der Lauf auch Politiker an. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) blieb in der Rolle der Zuseherin, Staatssekräterin Michaela Schmidt hingegen mischte sich unter die Athletinnen und Athleten.

Marathon-Rekordhalterin gewinnt

Auch wenn der Spaß an der Freude im Vordergrund stand, wurden dennoch Siegerinnen und Sieger gekürt. Bei den Damen war das - wenig überraschend - Österreichs Marathon-Rekordhalterin (mit 2:26,43 Stunden) Julia Mayer. Bei der Leichtathletik-WM in Tokyo belegte sie kürzlich noch Platz 33, beim Night Run lief sie die rund 5 Kilometer in 15:44,7 Minuten. Bei den Männern durfte Davide Zanetti jubeln, im Vorjahr landete er noch auf dem 3. Platz. Seine Zeit war 14:29,4 Minuten.

Für jede der 22.000 Anmeldungen wurde obendrein ein Mangrovenbaum in Myanmar gepflanzt, via der Initiative "Blue Life". Jeder, der auf das Funktionsshirt verzichtete, wurde zudem ein weiterer gepflanzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden