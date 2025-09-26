Vienna Night Run lockte 22.000 Leute - auch Politiker

Der Vienna Night Run erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit, die auch immer weiter einwächst. Wenig überraschend gab es bei der 19. Auflage 2025 also einen neuen Rekord an Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit 22.000 Leuten.

Auch das kalt-nasse Wetter konnte ein zahlreiches Erscheinen nicht verhindern, ebenso wenig die ausgelassene Stimmung. "22.000 Menschen haben gezeigt, dass Sport, Spaß und Nachhaltigkeit perfekt zusammenpassen. Der Erste Bank Vienna Night Run ist längst weit mehr als ein Laufevent - er ist ein starkes Symbol für gelebte Gemeinschaft, die jedes Jahr wächst", zeigten sich die Veranstalter Hannes, Christine und Theresa Menitz erfreut.

Neben Prominenz wie Roman Daucher, der Teil des Programms war, lockte der Lauf auch Politiker an. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) blieb in der Rolle der Zuseherin, Staatssekräterin Michaela Schmidt hingegen mischte sich unter die Athletinnen und Athleten.

Marathon-Rekordhalterin gewinnt

Auch wenn der Spaß an der Freude im Vordergrund stand, wurden dennoch Siegerinnen und Sieger gekürt. Bei den Damen war das - wenig überraschend - Österreichs Marathon-Rekordhalterin (mit 2:26,43 Stunden) Julia Mayer. Bei der Leichtathletik-WM in Tokyo belegte sie kürzlich noch Platz 33, beim Night Run lief sie die rund 5 Kilometer in 15:44,7 Minuten. Bei den Männern durfte Davide Zanetti jubeln, im Vorjahr landete er noch auf dem 3. Platz. Seine Zeit war 14:29,4 Minuten.

Für jede der 22.000 Anmeldungen wurde obendrein ein Mangrovenbaum in Myanmar gepflanzt, via der Initiative "Blue Life". Jeder, der auf das Funktionsshirt verzichtete, wurde zudem ein weiterer gepflanzt.