Vivaldi und Mozart treffen auf Bim-Romantik in der Remise

Wo sonst Straßenbahngeschichte erzählt wird, regiert im Mai der Taktstock: Das Barockensemble der Wiener Symphoniker lädt zum musikalischen Streifzug.

Am 22. und 23. Mai wird das Verkehrsmuseum Remise zum Konzertsaal. Die Wiener Symphoniker holen mit ihrem Barockensemble Werke von Vivaldi, Händel und Leopold Mozart in die Halle voller Straßenbahnen. Das Konzert läuft im Rahmen von WL x, einem Eventformat der Wiener Linien, das Kultur an ungewöhnliche Orte bringt. Der Eintritt kostet je nach Kategorie zwischen 25 und 35 Euro – Snacks und Getränke gibt es gegen Barzahlung vor Ort.

Ensemble mit Tradition

Das Barockensemble besteht aus Musikerinnen und Musikern der Wiener Symphoniker. Bereits 1989 gegründet, feierte es seine Premiere bei den Bregenzer Festspielen. Seitdem begeistert es regelmäßig mit Auftritten an besonderen Spielorten und veröffentlichte bereits sechzehn CDs. Jetzt spielen sie erstmals zwischen ausgedienten Garnituren und historischen Fahrplänen.

Anreise mit Hindernissen

Wegen Bauarbeiten fährt die Linie 18 rund um dasMuseum nicht. Die Wiener Linien empfehlen die Anreise mit der U3 bis Schlachthausgasse oder mit den Bussen 77A und 80A zur Haltestelle Ludwig-Koeßler-Platz. Einlass ist ab 18 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr – barocke Klangwelten in außergewöhnlichem Ambiente garantiert.