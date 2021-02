Voodoo-Täterin schlug als Brandstifterin in Garage zu

Ehe sie die Flammen tatsächlich tanzen ließ, kündigte sie die Eskalation zweimal an.

Wien. Als der Besitzer eines BMW X6 Dienstagfüh zu seinem Dauerparkplatz in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Sandleitengasse kam und Rauch auf ihn zukam, ahnte er schon, was es schlagen hatte: Vor einer Woche war ein Feuerzeug auf der Windschutzscheibe seines SUV gelegen, vor wenigen Tagen klemmte ein Holzstock hinter dem Kühlergrill.

Diesmal war auf die Voodoo-Ankündigung das echte Feuer gefolgt. Ein Mitarbeiter des ­Supermarktes hatte die Flammen schon mit einem Feuerlöscher gelöscht, aber der Wagen war nur noch ein Wrack. Sechs weitere Autos sollten auch in Brand ge­raten. Es blieb aber beim Versuch und Lackschäden. Als Verdächtige wurde eine 52-jährige Obdachlose gefasst, die wohl ein Fall für die Psychiatrie ist.