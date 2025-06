Was hinter dem Umzug Tausender Sikhs in Wien steckt

Heute fand in Wien-Meidling ein großer Umzug der Sikh-Gemeinschaft statt, organisiert von der Sikh Glaubensgemeinschaft Österreich (SGÖ).

Der sogenannte Nagar Kirtan begann um 10 Uhr in der Albrechtsbergergasse im 12. Bezirk und endete gegen 14 Uhr nach einer gemeinsamen Runde durch den Bezirk, begleitet von der Polizei. Tausende Mitglieder der Sikh-Gemeinde – von insgesamt rund 12.000 in Österreich, die meisten davon in Wien – nahmen teil. Dabei wurde gesungen, gebetet, gefeiert und im Anschluss gemeinsam gegessen.

Nagar Kirtan ist eine religiöse Prozession, bei der Sikh-Glaubensinhalte durch Musik (Gurbani), Gebete, Kampfkunst-Vorführungen (Gatka) und das Teilen von Essen (Langar) ausgedrückt werden. Die Veranstaltung stand unter dem Motto der Einheit, Liebe und gelebten Spiritualität. Jeder war eingeladen, unabhängig von Herkunft oder Religion.

Zentrale Symbole des Sikh-Glaubens

Im Rahmen des Umzugs wurden auch zentrale Symbole des Sikh-Glaubens erklärt: Der Kirpan (ein religiöses Symbol in Schwertform) steht für Schutz und Gerechtigkeit, der Turban (Dastar) für Würde und Identität.

Die Veranstaltung sollte nicht nur das religiöse Leben feiern, sondern auch ein Zeichen für Mitgefühl, Gemeinschaft und sozialen Einsatz setzen.

Der Sikhismus ist eine monotheistische Religion, die in Nordindien entstanden ist. Seit Dezember 2020 ist er in Österreich als Religiöse Bekenntnisgemeinschaft anerkannt.