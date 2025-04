Was machte dieser Flieger 6 Stunden über Wien?

Ein Flugzeug sorgte heute in der Bundeshauptstadt für Spekulationen: Warum drehte der Flieger stundenlang Schleifen über Wien?

Wien. Mehr als sechs Stunden drehte eine Turboprop-Maschine heute Schleifen über der Bundeshauptstadt. Die Flugbahn gab einigen aufmerksamen Beobachtern Rätsel auf. Auf "flightradar24" ließ sich die Flugroute live mitverfolgen - lauter blaue Kreise waren auf der Grafik zu sehen.

© flightradar24 ×

Gestartet war der Flug ASR141 um 7.32 Uhr in Wien-Schwechat. Die "Beechcraft B200 Super King Air"-Maschine flog dann mehr als sechs Stunden über Wien, bevor der Flieger um 13.48 Uhr wieder am Vienna Airport landete. Was hatte es mit der ungewöhnlichen Flugroute auf sich?

Das steckt hinter der rätselhaften Route

Antwort: Es hat etwas mit dem Vienna City Marathon zu tun. Der Turboprop-Flieger dürfte in einer Flughöhe von 8.200 Metern als eine "Technik-Brücke" für die Fernsehübertragung eingesetzt worden sein und als Relais-Station fungiert haben. Solche Flieger kamen auch in den vergangenen Jahren bei dem Mega-Sport-Event bereits zum Einsatz.

Hintergrund: Kamera-Teams in Hubschraubern schickten ihre Aufnahmen an den Flieger, da auf diesem Weg keine Hindernisse die Signale stören. Das Flugzeug leitete die Bilder an die Empfangsstationen am Boden beziehungsweise an Satelliten weiter.

Mit dem Ende des Vienna City Marathons war auch die Arbeit des Fliegers getan.