Wasserrohrbruch: Wiener Westausfahrt gesperrt
Feuerwehr-Einsatz

Wasserrohrbruch: Wiener Westausfahrt gesperrt

28.08.25, 08:53
Wegen eines Wasserrohrbruchs ist Donnerstagfrüh die Westausfahrt in Wien-Penzing teilweise gesperrt worden. 

Betroffen war laut Berufsfeuerwehr der Bereich zwischen Guldengasse und Hochsatzengasse, da die Fahrbahn unterspült war. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch Wiener Wasser, um die Ausfahrt wieder instand zu setzen. Die Arbeiten werden bis morgen, Freitag, 6.00 Uhr dauern, so Wiener Wasser.

Betroffen war ein 30 Zentimeter dickes Rohr. Es war nur eine Spur befahrbar. Da in dem Bereich die Verkehrsbelastung generell so hoch ist, haben die dynamischen Kräfte auf den Untergrund gewirkt, so eine Sprecherin von Wiener Wasser. Aufgrund der Ferien gab es jedoch kaum Verkehrsbehinderungen.

