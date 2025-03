Wien 12: IMMOcontract vergibt 26 Wohnungen im >Arndt 50<

Wohnen in Top-Lage im neuen >Arndt 50<. Das exklusive Mehrfamilienhaus in Wien Meidling bietet moderne Architektur, erstklassige Ausstattung und das in einer begehrten Lage, im aufstrebenden 12. Bezirk.

Moderne Wohnküche im Arndt50 in Wien Meidling © IMMOcontract × Das Projekt "Arndt 50" vereint die Ansprüche einer modernen und nachhaltigen Lebensweise unter seinem Dach und trägt mittels Vollwärmeschutz und modernster Energieannehmlichkeiten aktiv zum Klimaschutz bei. Aufgrund des gut durchdachten Wohnungsmixes stehen Ihnen auf 7 Geschoßen verteilt 2 bis 4 Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnnutzfläche zwischen 42 m² und 128 m² zur Auswahl. Alle 26 Wohneinheiten verfügen über großzügige Freiflächen, in Form von Loggien, Balkonen, Terrassen und Eigengärten, die das Wohnerlebnis perfekt abrunden. Badezimmer mit frei stehender Wanne © IMMOcontract × Effektive Nutzung der Energie & viel StauraumProvisionsfrei. Durch die Ausführung mittels Vollwärmeschutzfassade und einer 3-Scheiben-Isolierverglasung bei allen Fenstern wird die Energie sehr effektiv im Baukörper gehalten. Die Heizung erfolgt über Fernwärme. Das Projekt in der Arndtstraße 50 verfügt zudem über einen Aufzug, der einen barrierefreien Zugang vom UG bis ins 2. DG ermöglicht. Apropos Untergeschoss: Hier steht allen Wohneinheiten ein eigenes Kellerabteil zur Verfügung. Zusätzlich bietet ein Fahrrad- und Kinderwagenabstellraum im EG sehr viel Stauraum. Der hauseigene Freizeitraum dient allen Bewohnern zur Entspannung.Die Kaufpreise für eine Eigentumswohnung (provisionsfrei für Käuferinnen und Käufer) ab 307.200 Euro. Info: Lucas Carlsen, Tel. 0664/60008863, E-Mail: L.Carlsen@IMMOcontract.at