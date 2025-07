Wien Energie will heuer 70 neue Photovoltaikanlagen errichten

Wien Energie feiert einen Meilenstein beim Photovoltaikausbau. Mit Juli 2025 betreibt das Unternehmen bereits 500 Photovoltaikanlagen in Österreich.

Der Ausbau läuft wie auf Schienen. Wien Energie betreibt mit Juli exakt 500 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 200 Megawatt. Jede Woche entsteht eine neue Fläche in der Größe eines Fußballfeldes. "Wir setzen unsere gesamte Kraft für die Energiewende und eine leistbare und saubere Energieversorgung ein“, sagte Karl Gruber, Geschäftsführer von Wien Energie. Fast die Hälfte der aktuellen Gesamtleistung wurde in den letzten zweieinhalb Jahren umgesetzt. Damit zeigt der größte regionale Energiedienstleister Österreichs eindrucksvoll, wie Tempo und Technik gemeinsam wirken können.

Der Beginn liegt rund 25 Jahre zurück. Eine der ersten Anlagen entstand am Dach der UNO-City zur Jahrtausendwende. Seither hat sich die Solartechnik weiterentwickelt und verbreitet. Heute versorgt Wien Energie mit Sonnenstrom nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Schulen, Märkte und Wahrzeichen der Stadt.

Mit Innovation und Verantwortung in die Energiezukunft

Das Unternehmen setzt auf neue Technologien und vielfältige Anwendungsflächen. Von doppelseitigen Modulen bis zu organischen Leichtbauelementen entstehen immer wieder neue Lösungen für unterschiedlichste Gebäudeformen. "Photovoltaik ist der Schlüssel für eine unabhängige, klimafitte und leistbare Energiezukunft für unsere Stadt“, sagte Neos-Energiesprecher Stefan Gara. Solaranlagen auf öffentlichen Einrichtungen wie dem Marktamtsgebäude am Karmelitermarkt zeigen, was möglich ist. Dort wurde Europas erster energieautarker Markt geschaffen.

Auch im Bezirk Mariahilf fließt Sonnenstrom. Auf dem Dach des Haus des Meeres erzeugt seit 2019 eine Photovoltaikanlage Ökostrom für die Tierbereiche im Zubau des Aqua-Zoos. "Die Photovoltaikmodule versorgen die Tierbereiche im Zubau mit Ökostrom“, sagte Julia Lessacher, stellvertretende SPÖ-Bezirksvorsteherin von Mariahilf.

Wien will zur Hauptstadt der Sonnenenergie werden

Die Stadt ruht sich auf dem Erfolg nicht aus. Allein im Jahr 2025 sollen mehr als 70 neue Anlagen dazukommen. Bis 2030 will Wien Energie die Leistung im Photovoltaikbereich auf 600 Megawatt verdreifachen. Wien strebt an, insgesamt 1.000 Megawatt erneuerbare Energie aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft zu erreichen. Der Weg dorthin führt über Dächer, Freiflächen und mutige Entscheidungen. Die 500. Anlage ist dabei nur ein Etappenziel auf einer sonnigen Reise in die Zukunft.