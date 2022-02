Wien: ÖVP fordert Untersagung der Corona-Demos

Mahrer fordert scharfe Überprüfung der Corona-Demos – und deren Untersagung.

Demos in Dauerschleife ziehen mittlerweile jedes Wochenende durch die Wiener Innenstadt und die Bezirke innerhalb des Gürtels. „Die Anrainer werden seit Monaten durch Demonstrationen massiv in ihrer Freiheit und Ruhe eingeschränkt“, so Wiens VP-Chef Karl Mahrer.



Am Freitag gipfelten die Aktionen in mutwilligen Blockaden mit dem Ziel, das öffentliche Leben zu stören – immerhin hagelte es am Freitag beim illegalen Auto-Korso 1.605 Anzeigen.



