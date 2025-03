"Wien, wie sie will" - Zweite Wiener Frauenwoche war "voller Erfolg"

Gaál: Aktive Wiener Frauenpolitik passiert 365 Tage im Jahr.

Die zweite Wiener Frauenwoche erfreute sich in ganz Wien großer Beliebtheit. Unter dem Motto "Wien, wie sie will" ging sie von 3. bis 8. März mit einem breit angelegten Event-Angebot über die Bühne.

"Mit rund 200 Veranstaltungen haben wir 2025 die größte Wiener Frauenwoche aller Zeiten erlebt. Die spürbare Gemeinsamkeit beim 'Offenen Rathaus' am internationalen Frauentag war ein absoluter Höhepunkt. Diesen Schwung werden wir mitnehmen, denn Wien ist eine Stadt der Frauen und als solche setzen wir uns 365 Tage im Jahr für die Anliegen der Mädchen und Frauen ein", so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

© Wiener Frauenwoche ×

Rund um den internationalen Frauentag präsentierte diese Initiative das Engagement der Stadt Wien zur Förderung der Gleichstellung und zur Unterstützung von Frauen und Mädchen in Wien, um ihnen das zu ermöglichen, was sie sich in der großen Frauenbefragung gewünscht haben: Mehr Zeit, mehr Raum und mehr Chancen.

Kostenlose Veranstaltungen

Den Höhepunkt feierte die 2. Wiener Frauenwoche beim "Offenen Rathaus" am 8. März, dieses Mal mit einem besonderen Highlight dem Early EVE Clubbing. Das vielfältige Programm bot bei freiem Eintritt ein breites Informations- und Unterhaltungsangebot.

© Stadt Wien/Martin Votava ×

Zu den Veranstaltungen während der Wiener Frauenwoche zählten unterschiedlichste Formate aus vielen verschiedenen Bereichen - von Workshops über Stadtspaziergänge bis hin zu Tanzkursen, Filmvorführungen, Diskussionen und Vorträgen.

Die Pionierinnengalerie "Wien. Stadt der großen Töchter" präsentiert außergewöhnliche Frauen - große "Töchter Wiens" - und ihr Engagement für die Stadt. Dieses Jahr wurde zum Start der Wiener Frauenwoche die Tafeln für Judith Deutsch-Haspel und Friederike Mayröcker enthüllt. Besichtigt werden können "Wiens große Töchter" noch bis 31. März im Arkadenhof des Wiener Rathauses.

Impressionen auf neuem Instagram Kanal

Zur Wiener Frauenwoche hat das Frauenservice der Stadt Wien (MA 57) auch ihren neuen Instagram Kanal gestartet. Videos, Fotos und weitere Eindrücke von der zweiten Wiener Frauenwoche können dort auch nachverfolgt werden.

Das neue Instagramprofil heißt Frauenservice Wien @ frauenservicewien