Wiener Club feiert mit Party-Trick schon am 4.3. Reopening

Einen Tag vor der offiziellen Öffnung der Nacht-Gastro legt ein Klub schon los.

Innere Stadt. Manche können das Ende des Lockdowns in der Wiener Nacht-Gastro absolut nicht abwarten. So feiert man im Club U in der Künstlerhauspassage am Freitag, 4. März, von 23 Uhr bis zur letzten offiziellen Sperrstunde um Mitternacht das „Your 80s Workout“.

Dann ist eine Minute Pause. Man hält sich ganz brav an die behördlich verordnete Sperrstunde.

Und um 0.01 Uhr wird dann, wieder ganz formgerecht am 5. März aufgesperrt. Da gilt keine Sperrstunde mehr und dann geht es weiter – mit Party ohne Ende bis in die frühen Morgenstunden. Behördliche Einwände sind noch nicht bekannt...