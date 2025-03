Wiener Haustiermesse im Zeichen von Katze, Hund, Fisch und Co.

Bei der Haustiermesse in Wien stehen an diesem Wochenende Hund, Katze, Amphibien und Co. im Blickpunkt – ein wahres Paradies für Tierfreunde.

An diesem Wochenende hat die Marx-Halle ihre Tore für alle Tierliebhaber geöffnet. Fun Fact: In jedem dritten Wiener Haushalt lebt ein Haustier. Die groß aufgezogene Haustiermesse findet am Samstag und am Sonntag in zwei Hallen und einem Freigelände statt. Das Wichtigste vorweg: Besucher dürfen ihren eigenen Hund mitbringen - vorausgesetzt, er ist gegen Tollwut geimpft, was beim Eingang durch einen Impfpass nachgewiesen werden muss. Allerdings sind Hunde nicht im gesamten Messegelände geduldet, sondern "nur" in der Hundehall - die eigens ihnen gewidmet ist. © Getty × Die zweite Halle beherbergt das beliebteste Haustier der Wiener - die Katze. Die als launisch verschrienen Vierbeiner müssen sich die Halle allerdings mit den Nagern, dem Aquaristikbereich und den wirbellosen Tieren, wie Skorpionen, Insekten und Schnecken, teilen. © Getty × Die Messe ist mit mehr als 230 Ausstellern ein wahres Paradies für Tierfreunde. Das Rahmenprogramm umfasst Vorträge, Workshops und Mitmachaktionen - perfekt also für alle, die noch mehr über ihre tierischen Mitbewohner erfahren möchten. Der Eintritt für Erwachsene liegt bei zwölf Euro, Kinder von sechs bis 15 Jahren zahlen acht Euro.