Wiener Linien drehen auf: So clever wird Umsteigen in Bus und Bim!

Revolution im Öffi-Alltag! Die Wiener Linien rüsten auf – und das soll das Umsteigen in Wien ab sofort zum Kinderspiel machen.

Künftig sehen Fahrgäste bereits im Fahrzeug, wann und wohin die Anschlusslinien an der nächsten Haltestelle abfahren. Die neuen Umsteige-Anzeigen erscheinen auf den Infoscreens in fast 500 Bussen und knapp 130 Flexity-Straßenbahnen – und das bereits rund 20 Sekunden vor der Einfahrt in die Haltestelle. So bleibt genug Zeit, den nächsten Schritt zu planen. Angezeigt werden Linie, Abfahrtszeit, Fahrziel – und ob das Anschlussfahrzeug barrierefrei ist. Die Echtzeitdaten kommen direkt von der Datendrehscheibe der Wiener Linien, dieselbe Quelle, auf die auch die beliebte WienMobil-App zugreift.

Schluss mit Rätselraten auf dem Bahnsteig!

Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) ist begeistert: Die neuen Anzeigen seien ein weiterer Baustein, um mehr Menschen zum Umstieg auf Bus und Bim zu bewegen. Auch Technik-Chefin Gudrun Senk jubelt: Digitalisierung mache den Fahrgastfluss noch reibungsloser. Entwickelt wurde das smarte System von der Nachrichtentechnik-Abteilung der Wiener Linien gemeinsam mit Infoscreen-Technikern. Die Umstellung läuft bereits – und ist bis spätestens 30. März in allen geeigneten Fahrzeugen abgeschlossen!