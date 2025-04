Wiener Polizei fahndet nach brutalen Räubern

Wer kennt diese Männer? Die Wiener Polizei bittet um Hinweise.

Nach einem Überfall auf ein junges Paar im Herbst 2024 in Wien beim Donaukanal hat die Landespolizeidirektion am Mittwoch eine Lichtbildfahndung gestartet. Ein 22-Jähriger hatte sich dabei beim Aufgang zur Augartenbrücke am 5. Oktober gegen 03.00 Uhr schützend vor seine Freundin gestellt und war mit einer abgebrochenen Bierflasche attackiert worden. Das Opfer erlitt tiefe Schnittwunden am Unterarm. Die beiden Täter flüchteten mit einem Handy und einer Geldtasche.

© LPD Wien

Im Zuge der Ermittlungen stieß die Polizei auf Bilder der beiden Verdächtigen. Dabei handelt es sich um zwei Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, mit dunklen kurzen Haaren. Sie sollen jeweils zwischen etwa 175 und 185 Zentimeter groß sein. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.