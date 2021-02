Wiener Teenager überfallen eigenen Dealer

Drei Teenager aus Wien überfielen eigenen Dealer. Vierter Verdächtiger täuschte Kaufabsicht vor - Jugendliche geständig - 14-Jähriger wandte sich nach Raub an Polizei.

Ein Dealer und sein Kunde sind am 18. Jänner in der Wiener Donaustadt von drei bewaffneten und mit Sturmmasken vermummten Tätern überfallen und ausgeraubt worden. Auch ein Begleiter des Marihuana-Händlers war unter den Opfern. Laut Polizei waren alle Beteiligte österreichische Staatsbürger.

Ältester Beteiligte erst 17 Jahre alt

Dieser 14-Jährige meldete den Überfall aber der Polizei, und diese klärte den Sachverhalt, der vier Anzeigen wegen bewaffneten Raubs und eine wegen Verdachts auf Suchtmittelhandel zur Folge hatte. Der älteste Tatbeteiligte ist erst 17.

Am Donnerstag gegen 19.00 Uhr kam es in der Saikogasse zu dem Raub, der durch Beamte des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord aufgeklärt wurde. Die Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren überfielen dabei ihren eigenen Dealer, einen 16-Jährigen. Ein 15-Jähriger hatte sich zuvor mit dem Burschen einen Treffpunkt ausgemacht. Dieser erschien in Begleitung eines 14-jährigen Freundes.

Überfall mit Sturmmasken und Schreckschusspistolen

Gerade als die rund 40 Gramm Marihuana übergeben werden sollten, kamen die drei weiteren Tatverdächtigen mit Sturmmasken und zwei Schreckschusspistolen hinzu und bedrohten den jugendlichen Suchtmittelverkäufer samt Begleitung. Sie hielten ihnen die Waffen ins Gesicht und gaben auch mehrere Schüsse in die Luft ab. Auch ihren Kumpanen bedrohten sie, um keinen Verdacht aufkommen zu lassen.

Marihuana, Geld und Handys erbeutet

Neben dem Marihuana mussten die Opfer auch Geld und Smartphones abgeben, dann floh das Trio. Nachdem der 14-Jährige den Raub zur Anzeige brachte, wurden die weiteren Details im Zuge der Ermittlungen bald offenbar.

Täter im Beisein der Eltern geständig

Über den Dealer, der den vermeintlichen Käufer in Verdacht hatte, forschten die Ermittler die gesamte Gruppe und den Tathergang aus. Die vier Tatverdächtigen wurden im Beisein ihrer Eltern vernommen und waren umfassend geständig.