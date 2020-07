Wiener Terrorprozess: Zehn Jahre Haft

32-jähriger Tschetschene stellte nicht in Abrede, gegen russische Besatzer vorgegangen zu sein.

Wien. Am Wiener Landesgericht hat sich am Donnerstag ein Tschetschene vor Geschworenen verantworten müssen, weil er von 2008 bis 2013 in seiner Heimat als Kämpfer für die islamistische Terrorgruppe "Emirat Kaukasus" tätig und wiederholt an Feuergefechten mit russischen Soldaten beteiligt gewesen sein soll. Der 32-Jährige stellte das nicht in Abrede, bekannte sich dessen ungeachtet aber "nicht schuldig".

Die Anklage lautet auf terroristische Vereinigung, mehrfachen versuchten Mord als terroristische Straftat und Ausbildung für terroristische Zwecke. Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, sich im Alter von 20 Jahren der Gruppierung des inzwischen verstorbenen Doku Umarow angeschlossen zu haben, der im Nordkaukasus einen radikalislamistischen Gottesstaat auf Grundlage der Scharia errichten wollte. Mehr als 900 Terror-Anschläge auf russischem Staatsgebiet werden dem "Emirat Kaukasus" zugeschrieben. Der Angeklagte soll in einen Angriff auf ein russisches Sonderbataillon an der tschetschenisch-inguschetischen Grenze involviert gewesen sein, bei dem im Dezember 2014 vier Soldaten ums Leben kamen. Außerdem soll er jüngere Kampfgefährten im Waffengebrauch ausgebildet haben.

Er wurde heute verurteilt.

Mehr dazu in Kürze ...