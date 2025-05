Wiens Wasserspielplätze locken zum Planschen

Ein besonderes Vergnügen bietet die Stadt den Jüngsten im kühlenden Nass.

Seit dem 1. Mai sind neben den Freibädern auch die 12 Wasserspielplätze der Stadt zum Planschen geöffnet.

Insgesamt bieten die Wiener Stadtgärten auch 129 Spielplätzue mit Wasserspielmöglichkeiten an. Die 12 Wasserspielplätze sind von Mai bis September geöffnet und werden teils beaufsichtigt, wie etwa der am Wasserturm in Favoriten. Er bietet auf 15.000 Quadratmetern neben einem seichten Teich, Wasserfälle, Rutsche oder Gatschzone. Ein weiterer großer Wasserspielplatze findet sich auf der Donauinsel in Donaustadt: Hier gibt es auf 5.000 Quadratmetern einen Spielbach mit Windrad zum Wasserfördern, eine Hängebrücke oder eine Schiffsschleuse zum Nachspielen den Schiffsverkehrs auf der Donau.

Der Teich am Wasserturm in Favoriten. © Stadt Wien

Es gibt folgende 12 Wasserspielplätze in Wien zu entdecken:

02., Wasserspielplatz Max-Winter-Park

10., Wasserspielplatz Wasserturm

10., Wasserspielplatz Piratenspielplatz

11., Wasserspielplatz Parkanlage Am Leberberg

12., Wasserspielplatz Theodor-Körner-Park

14., Wasserspielplatz Baumgartner-Casino-Park

19., Wasserspielplatz Heiligenstädter Park

21., Wasserspielplatz Floridsdorfer Aupark

22., Wasserspielplatz Elinor-Ostrom-Park

22., Wasserspielplatz Donauinsel

22., Wasserspielplatz Yella-Hertzka-Park

23., Wasserspielplatz Stadtpark Atzgersdorf

Weitere Informationen zu den einzelnen Wasserspielplätzen findet man online unter: https://www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/wasserspielplaetze.html