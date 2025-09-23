Wiesn-Fieber in Wien: 18 Tage Ausnahmezustand im Prater

Die Wiener Kaiser Wiesn, Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest, verwandelt den Prater vom 25. September bis 12. Oktober wieder in ein Fest voller Lebensfreude, Tradition und mitreißender Stimmung

Wenn sich am Donnerstag die Tore der Wiener Kaiser Wiesn öffnen, beginnt ein Fest, das weit mehr ist als ein gewöhnliches Oktoberfest. Musik, Genuss, Handwerk und Herzlichkeit verbinden sich zu einem Erlebnis, das Menschen aller Generationen begeistert. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine Mischung aus gelebtem Brauchtum und frischen Ideen, die das traditionelle Festgefühl neu beleben.

© Diesner

"Egal ob groß oder klein, eingefleischte Volksmusikfans oder Schmankerl-Liebhaberinnen und -Liebhaber, auf der Wiener Kaiser Wiesn finden alle ihren Lieblingsplatz“, so Johann Pittermann. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Wiener Kaiser Wiesn und tritt als charismatischer Gastgeber unter dem Namen Wiesn-Kaiser Johann I auf. "Zusammenkommen, lachen und genießen. Darum geht es uns. Wir feiern, was Österreich ausmacht – Kultur, Brauchtum und Gemeinschaft“, sagt Pittermann.

Livemusik & Spezialevents für Jung und Alt

Das Programm ist so vielseitig wie das Publikum. Schlagernachmittage für Seniorinnen und Senioren, energiegeladene Studi-Partys, Familientage mit kreativem Kinderprogramm und musikalische Dauerbrenner sorgen für durchgehende Stimmung. Auch kulinarisch zeigt sich die Wiener Kaiser Wiesn von ihrer besten Seite. Neben klassischen Schmankerln gibt es erstmals einen Bio-Corner mit vegetarischen und veganen Spezialitäten. Serviert wird mit Rücksicht auf Umwelt und Region, denn Nachhaltigkeit wird hier nicht angekündigt, sondern gelebt.

© Diesner

Mehr als 380.000 Gäste werden erwartet. Musikalisch sorgen 1.900 Künstlerinnen und Künstler mit rund 150 Konzerten für Gänsehautmomente und ausgelassene Stimmung. Frühschoppen, Tanzabende und Live-Auftritte prägen das tägliche Festgeschehen. In den drei Festzelten, dem Gösser Zelt, dem Wiesbauer Zelt und dem Nordic Spirit Kaiser Zelt, sorgen Schlager-Größen wie Roberto Blanco und Stefan Mross ebenso für Stimmung wie die Publikumslieblinge Die Lauser, die heuer ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. Mit Acts wie BÄÄM&Brass, Oidhoiz oder Wildbach ist garantiert für beste Partystimmung gesorgt. Die Schlagernachmittage am 30. September, 7. und 9. Oktober locken bereits ab 12 Uhr mit Live-Auftritten von Markus Krois, Ina Carina oder den jungen Zillertalern.

Junge Partytiger dürfen sich bei den beiden Raiffeisen Studi Wiesn mit der Mountain Crew (30.9.) und DJ Stevie (6.10.) oder bei der legendären Wiesn Party powered by Prater Dome (7.10.) auf Nächte voller Energie freuen.

Umfassendes Sicherheitskonzept

Auch beim Thema Sicherheit wird nichts dem Zufall überlassen. Das Gelände ist vollständig umzäunt und wird videoüberwacht. Psychologisch geschultes Sicherheitspersonal ist ebenso im Einsatz wie die Wiener Polizei, die mit einer eigenen Einsatzzentrale vor Ort präsent ist. Hinweise an den sanitären Anlagen geben Orientierung im Ernstfall. Die Wiener Kaiser Wiesn ist ein Ort der Begegnung und der Emotion. Wer hier lacht, tanzt und genießt, nimmt mehr mit nach Hause als schöne Erinnerungen. Hier wird Heimat gefeiert – Tag für Tag.