Wochenend-Demos sorgen für Staugefahr in Wien

Freitag und Samstag können Demos in Wien zu Staus und Sperren führen.

Freitag und Samstag ist ab Nachmittag aufgrund von Demonstrationen in der Innenstadt sowie im 9. Bezirk mit Verzögerungen zu rechnen. Dabei kann es eventuell auch zu Sperren kommen, wie ÖAMTC-Experten vermelden.

Der “March for Science” wird am Freitag von ca. 13:45 bis 15:00 Uhr zu kurzen Verzögerungen auf Alser- und Universitätsstraße sowie rund um die Votivkirche führen. Der am Abend stattfindende Akademikerball und eine Demo gegen die Veranstaltung können ab ca. 18:00 Uhr für Beeinträchtigungen auf dem Ring ab Oper sowie in Schotten- und Herrengasse, Am Hof und auf dem Hohen Markt innerhalb des Rings sorgen.

Für Samstag sind zwei Demos rund um den “Feministischen Kampftag” geplant, weshalb es am Nachmittag und am Abend rund um Votivkirche, Alser Straße und Spitalgasse, aber auch auf Hernalser Hauptstraße und Ottakringer Straße zu Verkehrsbehinderungen kommen dürfte. Die Empfehlung des ÖAMTC: Öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder großräumig ausweichen - zum Beispiel entlang des Donaukanals oder über die Stadtautobahnen.