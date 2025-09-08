wohnpartner veranstaltet kostenlose Woche der offenen Grätzl-Zentren

Vom 8. bis zum 12. September findet die "Woche der offenen Grätzl-Zentren" statt. An zehn Standorten bietet wohnpartner Workshops, Ausstellungen, Frauentreffs und zahlreiche weitere, kostenlose Kulturangebote an.

Die Zentren reichen vom 23., über den 3., bis hin zum 22. Bezirk. Generell sind die Grätzl-Zentren dazu da, "gemeinschaftlichen Zusammenhalt im Gemeindebau aktiv zu fördern und [...] auch bei den Nachbarschaftskonflikten vermittelnd da zu sein", so wohnpartner.

Um dieses Angebot der breiten Masse näher zu bringen, kann das Event von allen besucht werden. Egal ob man in einem Gemeindebau wohnt, oder nicht. Jedes Zentrum bietet ein eigenes, vielfältiges Programm.

Kochkurse, Lernbegleitung für Kinder, Yoga oder auch die Ausstellungen im Goethehof und der Schaukastenzeitung „Hanson Palme“.