Zahlreiche Maibaum-Feste

Maibaum-Aufstellen mit Weihe und Musik

Das traditionelle Maibaumaufstellen in Österreich ist ein tief verwurzeltes Brauchtum, das nicht nur in den ländlichen Regionen des Landes gepflegt wird. In vielen österreichischen Dörfern wird der Maibaum traditionell in der Nacht zum 1. Mai, also in der Walpurgisnacht, aufgestellt. Am 30. April werden in Wien die Maibäume in Simmering (Enkplatz) und in Aspern (Zachgasse) aufgestellt. In Simmering mit Live-Musik und Bieranstich, in der Donaustadt mit eigenem Kinderprogramm, Fotostation sowie kulinarischen Schmankerln. In Ober Sankt Veit (Glasauergasse / Silvingasse) lädt man am 1. Mai von 10 bis 18 Uhr zum Maibaumfest – um 11.30 Uhr erfolgt die Maibaumweihe.