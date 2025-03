"Falscher" Lehrer unterrichtete seit 15 Jahren an Schulen

Der Schwindel flog nur auf, weil seine verlorene Brieftasche bei der Polizei abgegeben wurde.

Diese Geschichte erinnert eher an einen Film als an einen Vorfall in Oberösterreich. Denn ein 48-jähriger Mann aus Steyr hat jahrelang als Deutsch- und Sportlehrer gearbeitet – ohne jemals ein richtiges Studium abgeschlossen zu haben!

Dass der Schwindel überhaupt aufflog, ist ein kompletter Zufall. Denn der "falsche" Lehrer hatte anscheinend seine Geldbörse verloren, diese wurde bei der Polizeiinspektion Perg abgegeben. Die Beamten durchsuchten daraufhin das Portemonnaie, um den Besitzer kontaktieren zu können. Doch dabei entdeckten sie einige auffällige Dokumente. Darunter sogar einen offensichtlich gefälschten Polizei-Ausweis sowie mehrere Studentenausweise.

Gefälschtes Diplomzeugnis

Die weiteren Ermittlungen rund um den 48-Jährigen ergaben schließlich, dass der Mann bereits 2005 exmatrikuliert wurde, sich aber ein gefälschtes Diplomzeugnis besorgte. Damit erschlich er sich seit 2010 immer wieder Anstellungen bei verschiedenen Bildungsdirektionen.

Ganze 15 Jahre lang war der "Schwindler" bereits als Lehrer tätig, ohne, dass jemand etwas bemerkt hatte. Auch zuletzt unterrichtete er an einer Schule. Auf die vielen Hinweise angesprochen, gestand der Oberösterreicher die Vorwürfe und wird nun auf freiem Fuß angezeigt. Seinen Job dürfte er mittlerweile auch nicht mehr ausführen.