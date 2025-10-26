Die Community von Falstaff hat wieder einmal gewählt, diesmal geht es um die besten Cocktail- und Weinbars. In beiden Kategorien gibt es jeweils zwei Sieger gleichauf, doch auch die Konkurrenz ist dicht dahinter.

Bewertet wird mit den Werten 0 bis 100 und es ging um die besten Bars im deutschsprachigen Raum, aber auch in Skandinavien und der Slowakei. Von den 1.400 Bars liegen 500 in Österreich.

Die Sieger aus Wien wurden bei der Vienna Bar- & Spirits Award Night gekürt. Neben mehreren Auszeichnungen ging es aber vor allem um die besten Wein- und Cocktailbars. Bei den Cocktails haben zwei Lokale mit jeweils 96 Punkten (4 Cocktailgläser) abgeschlossen: Im 1. Bezirk "Tür 7" und im 8. Bezirk "Dino's Apothecary Bar". Die Konkurrenz liegt nur einen Punkt dahinter.

Die besten Cocktailbars in Wien:

"Dino´s Apothecary Bar" (1010 Wien): 96 Punkte

"Tür 7" (1080 Wien): 96

"Josef Cocktailbar" (1010 Wien): 95

"The Bank Bar" im "Park Hyatt" (1010 Wien): 95

"The Sign Lounge" (1090 Wien): 95

"Hammond Bar" (1020 Wien): 94

"Truth & Dare" (1010 Wien): 94

"Fabios" (1010 Wien): 93

"The Chapel" (1150 Wien): 93

"Bar Pani" (1090 Wien): 93

Hier gibt es den besten Wein in Wien

Bei den Weinbars haben die zwei Sieger 97 Punkte (4 Weingläser) vorzuweisen. "Heunisch & Erben" sowie "Weinbar im Palais Coburg" dürfen sich darüber erfreuen. Auch hier haben die Plätze dahinter nur um einen Punkt die Topränge verpasst.

Die besten Weinbars in Wien:

"Weinbar im Palais Coburg" (1010 Wien): 97



"Heunisch & Erben" (1030 Wien): 97



Restaurant "Fuhrmann" (1080 Wien): 96



"Wein & Co Stephansplatz" (1010 Wien): 96



"MAST Weinbistro" (1090 Wien): 96



Pub "Klemo Weinbar" (1050 Wien): 95



"Wein & Co Mariahilfer Straße" (1070 Wien): 94



"Dosage" (1010 Wien): 94



"O boufés - Konstantin Filippou" (1010 Wien): 94



"Reznicek" (1090 Wien): 94