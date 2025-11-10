Wiener Teenie-Bande (14 bis 17) mit 289 illegalen Böllern gestoppt

Die jungen Talahons aus Wien wurden beim Aussteigen aus einem REX-Zug nach einem Ausflug ins niederösterreichisch-tschechische Grenzgebiet geschnappt. Sie hatten sich in einem Asia-Markt gleich über der Grenze mit einem Pyro-Arsenal eingedeckt.

Wien, NÖ. Im Zuge einer Schwerpunktaktion Sonntagnachmittag ist es Beamten der Bereitschaftseinheit Wien gelungen, fünf Jugendliche, die es offenbar gerne krachen lassen, am Bahnhof Floridsdorf mit jeder Menge verbotener pyrotechnischer Gegenstände sowie ebenso verbotener Waffen anzuhalten. Die Clique aus drei Syrern (14, 15 und 17) sowie einem Afghanen und einem gleichaltrigen Österreicher (beide 16) war wohl mit dem REX nach Laa an der Thaya gefahren und dort über die Grenze in den für Böller bekannten Asia-Shop "LaaBomba" gegangen.

© LPD Wien

Zurück kamen sie - unbeeindruckt von den Ereignissen um zwei junge Syrer (11 und 14), denen zuletzt bei Böller-Experimenten die Hände zerfetzt wurden, und ebenso unbeeindruckt von den Bitten von Tierbesitzern, die jetzt schon tägliche Knallerei vor Silvester einzustellen - mit

80 Stück "Sonnen", Knallkörper oder wirkungsstarke der Kategorie F3,

20 Stück Feuerwerks- und Kugelbomben der Kategorie F4 sowie

189 Stück der zwar ab 16 Jahren erlaubten Kategorie F2, aber alle mit verbotenem Blitzknallsatz.

Dazu hatten sie drei Totschläger, zwei Schlagringe, einen Elektroschocker, drei Pfeffersprays und ein Messer eingesteckt. Alle fünf wurden nach den Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes und des Waffengesetzes angezeigt.