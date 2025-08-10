Alles zu oe24VIP
Zug-Aufreger: Hund zahlt doppelt so viel wie Frauchen
Zug-Aufreger: Hund zahlt doppelt so viel wie Frauchen

10.08.25, 20:15
Tickets für Vierbeiner sind teils deutlich teurer als für Zweibeiner. 

Als eine junge Tiermedizin-Studentin Zugtickets von Wels (OÖ) nach Nürnberg kaufen wollte, konnte sie ihren Augen kaum trauen. Denn während sie mit einem Sparschiene-Ticket nur 17,20 Euro zahlte, musste sie für ihren vierbeinigen Freund "Mozart" mehr als das Doppelte hinblättern. Satte 37 Euro kostete das Ticket für den Beagle.

Sparschiene Hund teurer
Der Hund hat nämlich keinen Anspruch auf ein Sparschiene-Ticket, hat dafür aber einige "Extras" mehr als sein Frauchen. So darf das Hundeticket beispielsweise kostenlos storniert werden, die genaue Abfahrtszeit kann flexibel gewählt werden und sogar das Verkehrsmittel kann der Vierbeiner frei wählen. Mozarts Frauchen hingegen kann nicht stornieren und hat keine flexiblen Abfahrtszeiten oder Verkehrsmittel. 

"Mozart" musste für sein Ticket doppelt so viel wie sein Frauchen bezahlen. 

Der hohe Preis für das Hundeticket ist übrigens der Deutschen Bahn geschuldet. Dort zahlen Vierbeiner nämlich die Hälfte des regulären Fahrpreises. Bei den ÖBB ist man mit 10 Prozent des Vollpreises (bzw. mindestens 2 Euro) deutlich günstiger dran.

