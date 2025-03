Zug stoppte in OÖ vor Obdachlosen, der im Gleisbereich saß

62-Jähriger dürfte sich verirrt haben und gestürzt sein. Er wurde unterkühlt und durchnässt ins Krankenhaus gebracht.

Steyregg. Ein vermutlich verirrter Mann hat am Samstag am frühen Vormittag auf der Bahnstrecke der Summerauerbahn in Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) für einen Rettungseinsatz gesorgt. Polizisten hatten den 62-Jährigen neben den Gleisen im Bereich des Brückenkopfs der Eisenbahnbrücke entdeckt, die über die Donau führt. Er war laut Polizei völlig durchnässt und offensichtlich unterkühlt. Der Lokführer eines heranfahrenden Personenzuges konnte vor dem Mann noch stoppen.

Die Polizei vermutet, dass der Obdachlose gestürzt sein könnte. Nachdem sich die Beamten mit dem 62-Jährigen vom Gleisbereich entfernt hatten, konnte der Zug weiterfahren. Der Mann wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.