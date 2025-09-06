Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Österreichs Skigebiete, Skifahren, Skilifte, Schnee, Sessellift
© Pixabay / Adam Derewecki

Zukunft ungewiss

Schock: Beliebtem Familienskigebiet droht das Aus

06.09.25, 09:59 | Aktualisiert: 06.09.25, 11:19
Teilen

Die Lifte könnten diesen Winter stillstehen. 

Wie berichtet, musste die Egger Liftgesellschaft, Betreiberin des Skigebiets Schetteregg im Bregenzerwald, im Mai dieses Jahres Konkurs anmelden. Nun ist man auf der Suche nach neuen Investoren, die Zukunft ist völlig ungewiss.

Frist verlängert

Käufer sollten sich zunächst bis Ende Juli bewerben, nun wurde die Frist plötzlich bis Mitte September verlängert. Es soll Interessenten geben, derzeit sind Gespräche im Laufen. „Nach meiner Wahrnehmung laufen die Gespräche gut. Gut heißt für mich, dass das Interesse an einem gesicherten Winterbetrieb vorhanden ist“, so Insolvenzverwalter Rupert Manhart gegenüber dem ORF.

Auch der Bürgermeister von Egg zeigt sich optimistisch. „Wenn Investoren gefunden werden, kann der Skibetrieb im Winter stattfinden“, so Marc Meusburger. Allerdings müsste ein Käufer sämtliche betriebsnotwendige Anlagen übernehmen, also die Liftanlagen, das „Lifthus“ und die Parkplatzflächen.

Bis Mitte Oktober soll der Käufer von Schetteregg nun feststehen. Kommt es zu Verzögerungen, dann könnten die Lifte in diesem Winter stillstehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden