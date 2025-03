Zwei Polen überfielen sturzhagelvoll Bank in Wien

Die Verdächtigen, die lallten und wankten, ließen sich widerstandslos festnehmen - sie hatten keine Beute gemacht, aber auch keine Pistole dabei. Angeblich verlangten sie eine Million.

Wien. Zwei völlig betrunkene Männer lösten Mittwochvormittag einen größeren Polizeieinsatz in einer Bank in Döbling in der Muthgasse in unmittelbarer Nähe zweier Tageszeitungen aus: Der 37- und der 40-Jährige kamen in die Filiale und brüllten lautstark herum, dass sie eine Waffe hätten, und verlangten Bargeld. Doch niemand nahm sie ernst - vermutlich verstand sie keiner, zudem dürften sie auch von der Kleidung und Gesamtoptik her nicht wie ernstzunehmende Delinquenten gewirkt haben.

Ohne einen Cent Beute erhalten zu haben, ging das promilleträchtige Duo nach kürzester Zeit wieder hinaus. Die alarmierte Polizei war trotzdem schneller und nahm die beiden Polen, die immer noch vor der Bank standen und es offenbar nicht schafften, im Suff davonzulaufen, fest

Eine Waffe wurde bei den Männern - die der Obdachlosen-Szene zugerechnet werden - nicht gefunden. Bei dem Überfall auf die Raika-Filiale, die sich in unmittelbarer Nähe zweier Tageszeitung befindet, wurde niemand verletzt. Eine davon berichtet davon, dass die Dusel-Räuber zusammen 5 Promille gehabt hätten, was die Polizei nicht bestätigen kann.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.