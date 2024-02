Zwei Schwerverletzte bei Ski-Kollisionen in Tirol

Zwei Skiunfälle in Tirol haben am Samstag zwei Schwerverletzte gefordert.

Im Skigebiet Rifflsee in St. Leonhard im Pitztal erlitt ein 61-jähriger Deutscher bei einem Zusammenstoß mit einem 28-jährigen Snowboarder, ebenfalls aus Deutschland, Serienrippenbrüche. Im Skigebiet Grubigstein in Lermoos im Außerfern wiederum verlor eine 59-jährige deutsche Skifahrerin nach einer Kollision mit einem 43-jährigen Snowboarder kurzfristig das Bewusstsein und blieb auf der Piste liegen.

Der 43-Jährige, ebenso aus Deutschland, und ein zufällig vorbeikommender Arzt leisteten bis zum Eintreffen der Pistenrettung Erste Hilfe. Abschließend wurde die Frau mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Reutte geflogen, wo Rippenfrakturen und eine Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde, teilte die Polizei mit.

Bei dem Unfall im Pitztal war der 61-Jährige am linken Pistenrand stehen geblieben, um auf nachkommende Kollegen zu warten. Der Snowboarder dürfte dann den am Pistenrand stehenden Skifahrer übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß und beide stürzten. Der Skifahrer wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert.