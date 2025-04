Zweite geglückte Reanimation an einem Tag: Polizisten retten mit Defi-Einsatz 61-Jährigen

Zweite Reanimation mit Defibrillator binnen weniger Stunden.

Szbg. Zum zweiten Mal binnen nur eines Tages haben am Samstag Polizisten im Salzburger Pinzgau eine bewusstlose Person mit einem Defibrillator reanimiert. Im Stadtgebiet von Zell am See sackte am Abend ein 61-jähriger Autolenker am Steuer seines Fahrzeugs zusammen. Passanten bargen den Mann aus dem Wagen und begannen, Erste Hilfe zu leisten. Die dazukommenden Beamten übernahmen dann bis zum Eintreffen des Notarztes die Wiederbelebungsmaßnahmen.

Tatsächlich setzte die Atmung des Mannes noch vor dem Abtransport ins Krankenhaus wieder ein. Bereits am Samstagmorgen haben in Taxenbach (Pinzgau) eine Polizistin und zwei Polizisten einer 18-jährigen Urlauberin aus Belgien wohl das Leben gerettet. Die junge Frau war in der Früh von ihrem Freund ohne Vitalfunktionen im Bett gefunden worden. Die alarmierte Besatzung eines Streifenwagens startete in der Ferienunterkunft sofort mit Herzdruckmassage und Beatmung und setzte den Defibrillator aus dem Streifenwagen ein. Laut ersten Informationen aus dem Krankenhaus mit Erfolg: Der Zustand der Patientin galt zuletzt als stabil.