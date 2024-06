Wir wollen deine Meinung zu den brisantesten und spannendsten Themen der Woche.

Sommer, Sonne, Ferienzeit! Die ersten Bundesländer starten am Wochenende in die Ferien, ab nächstem Wochenende hat das ganze Land Ferien. Bis in den September haben die österreichischen Schülerinnen und Schüler nun frei, die ersten Länder starten frühestens am 2. September.

Wir wollen aus diesem Grund wissen: Sind neun Wochen Ferien zu lang?

Stimme JETZT ab!