Feinstaub-Alarm in Wien: Darauf müssen Kinder und Schwangere jetzt achten

Die Luftqualität in Wien ist momentan deutlich schlechter, was sich in den erhöhten Feinstaubwerten widerspiegelt, die viele über ihre Wetter-Apps verfolgen können.

Umweltmediziner Hans-Peter Hutter erklärt, dass solche Messwerte für Herbst und Winter typisch sind, da in dieser Zeit durch vermehrte Verbrennungsprozesse die Konzentration von Luftverunreinigungen ansteigt. Dicke Luft in Wien: Feinstaub-Alarm wegen Heizsaison

Besonders für anfällige Gruppen stellt die schlechte Luftqualität eine erhebliche Gefahr dar. Dazu zählen Menschen mit Vorerkrankungen wie COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung), Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ältere Menschen, Schwangere sowie kleine Kinder. „Es ist bekannt, dass die Lungenfunktion bei erhöhten Feinstaubwerten eingeschränkt ist, was die Leistungsfähigkeit verringert. Wer beispielsweise bereits Asthma hat, hat jetzt ein höheres Risiko für Asthmaanfälle sowie verstärkte Symptome und ein erhöhtes Infektionsrisiko, da entzündliche Reaktionen das Immunsystem schwächen", erklärt Hutter. Junge, gesunde Erwachsene nehmen die Auswirkungen der Luftqualität oft kaum wahr, doch auch sie sollten übermäßige Anstrengung im Freien vermeiden. Verhalten an Luftbelastung anpassen Hutter empfiehlt, das eigene Verhalten an die aktuelle Luftbelastung anzupassen. „Die Ventilationsrate, also wie oft man ein- und ausatmet, bestimmt, wie viel Luft man aufnimmt. Deshalb ist es ratsam, sich derzeit nicht unnötig im Freien anzustrengen. Auch bei gesunden Menschen kann die Belastung das Herz-Kreislaufsystem beeinträchtigen", so der Mediziner. Sportliche Aktivitäten wie Laufen sollten aktuell vermieden werden, aber moderate Spaziergänge oder der Aufenthalt im Freien seien für Gesunde weiterhin möglich. „Die aktuellen Werte sind nicht vergleichbar mit den extrem hohen Feinstaubwerten in Megastädten, aber wir wollen nicht, dass schlechte Luftqualität zum Alltag wird", betont Hutter. Langfristige Gesundheitsprobleme Neben akuten Symptomen kann eine chronische Belastung durch Feinstaub langfristige Gesundheitsprobleme verursachen. „Wichtig ist der Langzeitmittelwert – wie stark wir über längere Zeit Feinstaub ausgesetzt sind. Werden die Grenzwerte regelmäßig überschritten, kann dies das Lungenwachstum bei Kindern beeinträchtigen, das Risiko für Schwangerschaftskomplikationen, Diabetes und neurodegenerative Erkrankungen erhöhen und zu einem vorzeitigen Tod führen, da die Partikel über die Lunge in den Blutkreislauf gelangen und den gesamten Körper beeinflussen", warnt Hutter. Daher sei es wichtig, die Feinstaubbelastung insgesamt zu reduzieren, etwa indem man das Auto stehen lässt, wann immer es möglich ist. Besserung Ende der Woche Eine Verbesserung der Luftqualität ist in Wien voraussichtlich erst gegen Ende der Woche zu erwarten, wenn ein Wetterumschwung einsetzt. Bis dahin wird empfohlen, auf mögliche Symptome zu achten und den Aufenthalt im Freien für empfindliche Personen einzuschränken.