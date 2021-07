Föhrenwald bei St. Egyden brennt wieder

Eine rund drei Hektar große Fläche war in Flammen aufgegangen.

Im Föhrenwald bei St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ist am Montagnachmittag erneut ein Brand ausgebrochen. Mehr als 20 Feuerwehren mit über 200 Mitgliedern standen im Einsatz, unterstützt von zwei Hubschraubern des Innenministeriums. "Rund drei Hektar Jungwald wurden ein Raub der Flammen", berichtete Bezirkskommandant Josef Huber der APA. Die Arbeiten der Feuerwehr werden demnach bis Dienstag dauern. Erst am Wochenende hatte eine zehn Hektar große Fläche gebrannt.

Brand eingedemmt

Betroffen war laut Huber diesmal eine andere Stelle als am Wochenende, als sich laut Polizei alte Kriegsmunition aufgrund der hohen Temperaturen selbst entzündet hatte. Am Montag war eine mächtige Rauchsäule über dem Gebiet sichtbar, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Der Brand konnte am Nachmittag eingedämmt werden, sodass er sich nicht mehr weiter ausbreitete.