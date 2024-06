Nur noch tagsüber erreichbar: Bayern sperrt Zufahrt zum Kleinwalsertal

Aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten sei eine Sperrung unumgänglich.

Die österreichische Exklave Kleinwalsertal (Gemeindename Mittelberg), die zum Bezirk Bregenz gehört und auf der Straße ausschließlich mit Bayern verbunden ist, wird mehrere Wochen lang nur tagsüber erreichbar sein. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten der B19 in der bayerischen Nachbargemeinde Oberstdorf bis zur Staatsgrenze, der sogenannten Walserschanze. Es gibt keine Umleitungsmöglichkeiten.

Das zuständige Staatliche Bauamt Kempten hat die Baumaßnahmen als "dringend notwendig" bezeichnet und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass die Anzahl der nächtlichen Vollsperrungen nach Gesprächen mit den bauausführenden Firmen auf voraussichtlich 13 Nächte reduziert werden konnte. Beginn sei pünktlich am Montag, 3. Juni, die Bauarbeiten sollen am 12. Juli enden. Bis einschließlich 20. Juni wird die Verbindung ins Kleinwalsertal auf jeden Fall von montags bis donnerstags zwischen 20.00 und 6.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. An den Wochenenden wird die Straße nicht gesperrt. Dieser Zeitplan hänge freilich von witterungsbedingten Lagen ab, wodurch es zu Ausnahmen kommen könne, so das Bauamt. Je nach Baustellenverlauf könne es zwischen 24. Juni und 12. Juli zu weiteren Nachtsperren kommen.

Zufahrt nur für Rettungsdienst

Während der Nachtsperrungen bestehen Ausnahmen ausschließlich für Rettungsfahrzeuge und das Notarztteam. Die Fahrpläne der Busverbindungen zwischen Oberstdorf und Mittelberg sowie innerhalb der Talschaft wurden angepasst. Die stark vom Tourismus abhängige Gemeinde Mittelberg empfiehlt, sich auf ihrer Website (https://gde-mittelberg.at) vor Fahrten über allfällig notwendige aktuelle Änderungen zu informieren.