ÖBB: Mehr als 18.300 zusätzliche Sitzplätze rund um Christi Himmelfahrt und Pfingsten

Es fahren an den verlängerten Wochenenden insgesamt 56 zusätzliche Züge auf der Süd- und Weststrecke.

In Österreich stehen rund um Christi Himmelfahrt (29. Mai bis 1. Juni) und Pfingsten (6. bis 9. Juni) verlängerte Wochenenden bevor. Diese Tage zählen zu den besonders reisestarken im Jahr. Damit ausreichend Sitzplätze für die Reisenden zur Verfügung stehen, haben die ÖBB auch diesmal wieder ihr Angebot rund um die Feiertage erweitert. Die ÖBB stocken die Anzahl der Sitzplätze und Zugverbindungen auf der Süd- und Weststrecke auf und erhöhen das Platzangebot an den beiden Wochenenden um insgesamt mehr als 18.300 Sitzplätze.

Über 50 zusätzliche Zugverbindungen und mehr als 18.300 Extra-Sitzplätze

Vom 28. Mai bis 1. Juni sowie 6. bis 9. Juni werden zusätzliche Züge eingesetzt und einzelne Verbindungen verlängert. Konkret fahren an den verlängerten Wochenenden insgesamt 56 zusätzliche Züge auf der Süd- und Weststrecke. Die ÖBB empfehlen besonders an den stärksten Reisetagen eine Sitzplatzreservierung. Reservierungen sind unter tickets.oebb.at, in der ÖBB App, am ÖBB Ticketschalter und beim ÖBB Kund:innenservice unter 05-1717 ab drei Euro erhältlich.