ORF-Star gibt in ZIB2 Tipps für Begegnung mit Wolf

In der Bludenzer Südtirolersiedlung war in der Nacht auf Mittwoch ein Wolf unterwegs. Die Sichtung war auch Thema in der ORF-ZIB2 am Abend bei Moderator Wolf.

Ein wilder Wolf inmitten einer Wohnsiedlung – ein Video von dieser ungewöhnlichen Begegnung zwischen einem Vorarlberger und dem Tier sorgte am Mittwoch wie berichtet für Wirbel in den sozialen Medien. Wie auf den Aufnahmen zu sehen war, lief das Tier durch die Straßen und flüchtete vor dem Auto, aus dem gefilmt wurde, in eine Hauseinfahrt. Neues Video: Wolf läuft mitten durch die Stadt

Wolf mitten in der Stadt - Jetzt wird er abgeknallt Die Bezirkshauptmannschaft Bludenz erließ noch am Nachmittag einen Entnahmebescheid, teilte das Land Vorarlberg in einer Aussendung mit: "Der Wolf hat im Siedlungsgebiet nichts verloren." Heißt im Klartext: Der Wolf darf von Jägern geschossen werden. Video zum Thema: Wolf in Stadtgebiet von Bludenz unterwegs Wolf berichtet über Wolf Am Mittwochabend berichtete auch der ORF in der "Zeit im Bild 2" über den Wolfs-Wirbel – und zwar in Person von niemand geringerem als Star-Moderator Armin Wolf. Mit Verweis auf Aussagen des Landeswildbiologen Hubert Schatz berichtete Wolf, dass der Wolf wohl wieder in den Wald zurückgelaufen sei. Es bestehe jedenfalls kein Grund zur Panik. "Geb' das jetzt einfach mal so weiter" Zum Abschluss konnte sich auch der ZIB-Anchorman ein kleines Wortspiel nicht verkneifen: "Und falls Sie tatsächlich mal einem Wolf begegnen, sollten Sie sich verhalten wie bei einem herrenlosen Hund", laute die Empfehlung des Wildbiologen. Wolf konkret: "Ihn mit strenger Stimme verscheuchen und sich selber ruhig zurückziehen – ich geb' das jetzt einfach mal so weiter."