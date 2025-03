1. Umfrage nach Start: Nur 22 % vertrauen neuer Regierung

Die Ampel muss sich das Vertrauen der Bevölkerung erst erarbeiten.

155 Tage nach der Nationalratswahl bekam Österreich am Montag endlich eine Regierung. Die Ampel aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat zwar eine große Mehrheit im Parlament. Der Rückhalt der Bevölkerung scheint aber noch ausbaufähig zu sein, wenn man der aktuellen Umfrage der Laazarsfeld Gesellschaft glauben will (1.000 Befragte vom 3. und 4. 3. 2025, max. Schwankung 3,2 %).

Demnach sagen nur 22 %, dass sie die neue Regierung mit Kanzler Christian Stocker für vertrauenswürdig halten: 4 % sagen "sehr vertrauenswürdig", weitere 18 % "vertrauenswürdig". Im Gegenzug sind gleich 46 % der Meinung, sie vertrauten der Regierung nicht.

Sieht man sich die genaueren Detailergebnisse an, ist klar: Die Anhänger der Parteien sind gespalten: ÖVP-Wähler halten Stockers Kabinett zu 42 % für vertrauenswürdig. Bei den SPÖ-Fans sind es 37 %, in beiden Fällen ist das Misstrauen kleiner als das Vertrauen. Anders ist das bei den FPÖ-Wählerinnen und -Wählern: Sie haben zu 60 % kein Vertrauen zur Ampel - nur 14 % der Blauen halten sie für vertrauenswürdig. Spannend: Obwohl ihre Partei gar nicht in der Regierung sitzt, halten gleich 43 % der Grünen-Fans die Ampel für vertrauenswürdig.