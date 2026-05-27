10-Cent-Garantie: Regierung beschließt neue Strompreisbremse

Die Bundesregierung hat sich auf eine neue automatische Strompreisbremse geeinigt.

Wie der ORF berichtet, soll die 10-Cent-Preisgarantie im heutigen Ministerrat beschlossen und noch im Sommer in Kraft treten. Damit soll verhindert werden, dass sich Energiekrisen wie in den vergangenen Jahren erneut massiv auf Inflation und Lebenshaltungskosten auswirken.

Auf 10 Cent gedeckelt

Der Mechanismus greift automatisch, sobald der durchschnittliche Strompreis für Endkunden über 16,5 Cent pro Kilowattstunde steigt. Derzeit liegt dieser laut E-Control bei rund 14 Cent. Wird die Schwelle überschritten, wird der Strompreis für einen jährlichen Grundverbrauch von 2900 Kilowattstunden auf netto zehn Cent gedeckelt. Alle Haushalte in Österreich sollen von der Maßnahme profitieren. Für darüber hinausgehenden Verbrauch gilt weiterhin der reguläre Marktpreis, wodurch laut Regierung ein Anreiz zum Energiesparen erhalten bleiben soll.

Finanziert werden soll die Strompreisbremse über den bestehenden Energiekrisen-Beitrag der Stromproduzenten. Wie lange die Preisgarantie aktiv bleibt, hängt von der Entwicklung am Energiemarkt ab. Eine fixe Laufzeit ist nicht vorgesehen.

Parallel dazu soll auch ein Industriestrompreis beschlossen werden. Kleine und mittlere Unternehmen sollen dadurch ebenfalls entlastet werden. Für die Hälfte des Stromverbrauchs der Betriebe soll künftig ein Preis von maximal fünf Cent pro Kilowattstunde gelten.