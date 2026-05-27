Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Strompreis
© Getty

Neue Maßnahme

10-Cent-Garantie: Regierung beschließt neue Strompreisbremse

27.05.26, 09:02
Teilen

Die Bundesregierung hat sich auf eine neue automatische Strompreisbremse geeinigt. 

Wie der ORF berichtet, soll die 10-Cent-Preisgarantie im heutigen Ministerrat beschlossen und noch im Sommer in Kraft treten. Damit soll verhindert werden, dass sich Energiekrisen wie in den vergangenen Jahren erneut massiv auf Inflation und Lebenshaltungskosten auswirken.

Auf 10 Cent gedeckelt

Der Mechanismus greift automatisch, sobald der durchschnittliche Strompreis für Endkunden über 16,5 Cent pro Kilowattstunde steigt. Derzeit liegt dieser laut E-Control bei rund 14 Cent. Wird die Schwelle überschritten, wird der Strompreis für einen jährlichen Grundverbrauch von 2900 Kilowattstunden auf netto zehn Cent gedeckelt. Alle Haushalte in Österreich sollen von der Maßnahme profitieren. Für darüber hinausgehenden Verbrauch gilt weiterhin der reguläre Marktpreis, wodurch laut Regierung ein Anreiz zum Energiesparen erhalten bleiben soll.

Finanziert werden soll die Strompreisbremse über den bestehenden Energiekrisen-Beitrag der Stromproduzenten. Wie lange die Preisgarantie aktiv bleibt, hängt von der Entwicklung am Energiemarkt ab. Eine fixe Laufzeit ist nicht vorgesehen.

Parallel dazu soll auch ein Industriestrompreis beschlossen werden. Kleine und mittlere Unternehmen sollen dadurch ebenfalls entlastet werden. Für die Hälfte des Stromverbrauchs der Betriebe soll künftig ein Preis von maximal fünf Cent pro Kilowattstunde gelten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen