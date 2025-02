5 Polit-Varianten: So geht es jetzt weiter

Es gibt jetzt 5 Szenarien, wie es weitergeht: Neuer Ampel-Versuch + Experten-Regierung + Neuwahlen + Minderheits-Regierung + Kickl-Ablöse

Der zweite Versuch der Regierungsbildung ist gescheitert. Österreich steht schon seit mehr als 130 Tagen ohne handlungsfähige Regierung da. oe24 zeigt in fünf Szenarien, wie es jetzt weitergeht.

1) Schwarz-Rot drehen zweite Ampel-Runde

Ampel-Versuch. ÖVP und SPÖ kommen auf eine knappe Mehrheit im Nationalrat. „Unsere Hand ist ausgestreckt“, heißt es von der SPÖ. Mit den Schwarzen könnte man eine zweite Ampel-Verhandlungsrunde drehen. Möglicherweise mit Neos oder Grünen an Bord. Bei der ÖVP ist Karl Nehammer weg, der die Grünen mit Leonore Gewessler klar ausgeschlossen hat. Allerdings steht der SPÖ immer noch Andreas Babler vor. Mit ihm verhandeln war laut ÖVP-Insidern ein Graus. Stellen die SPÖ-Mächtigen in Wien Babler kalt? Wer weiß, was dann passiert?

2) Van der Bellen setzt Experten-Regierung ein

Aufräumen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kann Experten einsetzen. Die Experten-Regierung gab es bereits einmal – 2019. Damals verwaltete sie unter Kanzlerin Brigitte Bierlein vor allem. Wichtig wäre dieses Mal, das Budget-Experten die hohe Staatsverschuldung Österreichs in den Griff bekommen. Als heißer Tipp gilt Wolfgang Peschorn. Nur: Das Land braucht dringend ein Budget samt Sparpaket und auch Experten brauchen dafür eine Mehrheit im Parlament. Woher die angesichts der Polarisierung kommen soll, ist offen.

3) Neuwahlen: Das ist am wahrscheinlichsten

Urnengang im Sommer. Die wahrscheinlichste Variante. FPÖ-Chef Herbert Kickl zückte oft die Neuwahlkarte im Koalitionspoker, um die ÖVP unter Druck zu setzen. Nur: Kickl braucht nicht nur für den Kanzlersessel eine Mehrheit, sondern auch fürs Auslösen von Neuwahlen. Mindestens die ÖVP muss also einem Neuwahlantrag im Nationalrat zustimmen. Dort haben einige haben die Hoffnung, in diesem Fall ein Comeback von Sebastian Kurz zu erleben. Spannend wird auch, was in der SPÖ passiert. Schwer vorstellbar, dass die Roten nochmals mit Andreas Babler ins Rennen gehen.

4) Minderheitsregierung: Unwahrscheinlich

ÖVP und Neos. Stützen andere Parteien eine Minderheitsregierung, die Neos-Chefin Meinl-Reisinger wieder mit der ÖVP als Möglichkeit genannt hat? Eher nicht.

5) K.u.K.: Kickl geht und Kunasek kommt

Umgänglicher. Kann Mario Kunasek einen Bund mit ÖVP schließen – verjagt die FPÖ Kickl? Kunasek schaffte es in der Steiermark Landeshauptmann zu werden - der erste FPÖ-Landeshauptmann seit Jörg Haider - und schloss dafür mit der ÖVP in wenigen Wochen eine Koalition. Auf Bundesebene konnte Kickl gar nicht mit der ÖVP. Kann es Kunasek? Das Kanzlerfenster für die FPÖ schließt sich, fürchten einige Blaue, die gerne regieren würden. Offenen Widerstand wagt derzeit aber keiner gegen den bei Wahlen so erfolgreichen Parteichef Herbert Kickl. Auch wenn diesem der Verhandlungserfolg verwehrt geblieben ist.