500 Euro Teuerungsbonus nun schon ab September

500 Euro für alle: Die Auszahlung von Klima- und Anti-Teuerungsbonus startet jetzt früher als geplant.

Wien. Eigentlich galt der 1. Oktober als Starttermin für den 500-Euro-Bonus. Nun lässt die Regierung doch schon früher die Kassen der Österreicher klingeln: Bereits ab September werden die Auszahlungen vorgenommen, wie das Kanzleramt in einer Aussendung bestätigte. 300.000 Menschen bekommen das Geld sogar bereits ab 25. August.

Umsetzung. Als Grund für die frühzeitige Auszahlung werden von Türkis-Grün die umfangreichen Vorarbeiten genannt. Da diese schon früher als geplant abgeschlossen wurden, will man jetzt auch schon früher auszahlen. „Ich habe immer betont, dass die Regierung alles tut, um den Menschen durch die schwere Zeit zu helfen“, erklärt Bundeskanzler Karl Nehammer dazu. Durch „Arbeiten unter Hochdruck“ sei es gelungen, nun früher mit dem Bonus starten zu können.

500 Euro pro Person, 250 Euro pro Kind

Bonus. Damit erhalten alle Menschen mit Hauptwohnsitz in Österreich 500 Euro. Für Kinder unter 18 Jahren gibt es zumindest 250 Euro Bonus. Damit soll einerseits klimafreundliches Verhalten belohnt, und andererseits wichtige Entlastung gegen die akute Teuerung geschaffen werden. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sieht darin „ein wichtiges Instrument, um die Menschen in Österreich zu entlasten“.

© TZOe Kernmayer ×

Geld kommt ohne Antrag ganz automatisch an

Gewessler begrüßt die Entlastungsmaßnahme

Auszahlung. Tatsächlich kommt das Geld bei den Österreichern in zwei Varianten an: Wer eine aktuelle Kontonummer in Finanz-Online eingetragen hat (als Stichtag gilt Jänner 2020) oder Leistungen über die Pensionsversicherungsanstalt bezieht, bekommt den Bonus automatisch überwiesen. Wer das nicht hat, oder gar über kein Bankkonto verfügt, dem wird der Bonus als Gutschein übermittelt.

Antragslos. Klar ist: Es muss kein Antrag jeglicher Art für die Einmalzahlung gestellt werden. Die Auszahlung erfolgt immer automatisch. Damit will man sich ein erneutes Gutschein-Desaster sparen.