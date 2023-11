Bereits 78 Tage nach der Filmpremiere im Kino kommt ''Kurz - der Film'' ins Free-TV.

Am 6. September dieses Jahres erblickte "Kurz - der Film" das Licht der Kinoleinwände. Die Premiere des Films lockte vor rund zwei Monaten zahlreiche türkise Prominenz ins Wiener Artis-Kino. Ex-ÖVP-Minister Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, Außenminister Alexander Schallenberg und viele weitere ließen sich den Streifen nicht entgehen. Bundeskanzler Karl Nehammer war zwar nicht vor Ort, besuchte anschließend allerdings die Premieren-Party.

78 Tage später wird "Kurz - der Film" bereits sein TV-Debüt geben. Am 23. November wird "ServusTV" den Streifen zur Primetime übertragen. Die Produzenten freuen sich über die Möglichkeit, den Film einem breiteren Publikum präsentieren zu können.

Zudem kündigten die Produzentenfirmen an, dass der Film ab November auch in Kinos in Deutschland, Ungarn und Südtirol gezeigt werde. Regie bei "Kurz - der Film" führte Sascha Köllnreitner.