Airbus will jetzt doch Gespräch mit Tanner

Der Streit um die Eurofighter eskalierte immer mehr: Oe24 erfuhr nun aus Insider-Kreisen, dass Airbus nun doch mit der Verteidigungsministerin sprechen möchte.

Wien. Nach langem hin und her, ist man sich doch einig zu reden: Wie oe24 aus Insider-Kreisen erfuhr, will Airbus nun doch mit der österreichischen Verteidigungsministerin zur Causa Eurofighter sprechen.

Geplant sei kein Vier-Augengespräch, sondern ein Treffen im usrprünglichen Format mit dem Chef der Finanzprokuratur Peschorn, sowie den Wehrsprechern aller Parteien.

Zunächst Absage, jetzt Zusage

Zunächst ließ Airbus ein Treffen mit Verteidigungsministerin Tanner platzen. In einer E-Mail, die von der "Corporate Secretary" bei "Airbus Defence and Space" unterzeichnet wurde und dem "Standard" vorliegt, machten sie deutlich: "Für ein Gespräch in Wien in dem in der gestrigen Pressekonferenz geschilderten Format stehen wir nicht zur Verfügung." Jetzt also die Wende im Poker um ein Meeting.

Airbus-Geständnis gegenüber US-Justiz

In die Causa Eurofighter kam zunächst, nach dem Geständnis des Airbus-Konzerns gegenüber der US-amerikanischen Justiz, Bewegung: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erhöhte am Donnerstag den Druck auf den Flugzeughersteller und drohte mit Vertragsausstieg, woraufhin dieser um einen Gesprächstermin bat - den sie jetzt absagten. Den Druck erhöhten auch die Oppositionsparteien SPÖ und NEOS - und zwar auf die ÖVP.