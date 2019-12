Bei Koalition mit Kurz: Zerreißt es dann die Grünen?

Insgeheim muss die grüne Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ganz fest die Daumen halten, dass die Koalition von Werner Kogler und Sebastian Kurz im großen Finale doch noch scheitert: Bei einer Beteiligung der Grünen an der Bundesregierung verlieren die Wiener Grünen ziemlich viel - vor allem ihren bisherigen Koalitionspartner in der Stadt.

Denn Michael Ludwig wird einen Teufel tun, mit den neuen besten Freunden seines Hauptgegners, des ständig Wien kritisierenden Sebastian Kurz, eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition zu fixieren. Im Bund mit Türkis und in Wien mit Rot packeln? Nein, das ist für die Grünen nicht zu schaffen.

Was Kogler darf, ist auch Michael Ludwig erlaubt

Der Stratege im Wiener Rathaus möchte dann wohl eher gleich die ganz große Lösung: Was Werner Kogler im Bund kann, wird Bürgermeister Michael Ludwig auch in Wien erlaubt sein -nämlich mit den "bösen, bösen" Türkisen zu koalieren. Dann dürfen die Wiener Vasallen des Bundeskanzlers gleich zeigen, was sie kommunalpolitisch so zu bieten haben (vermutlich in absolut unbedeutenden Ressorts der Stadtregierung).

Mit dem Abflug in die Opposition würden die Wiener Grünen dann just in ihrer Hochburg massiv an Bedeutung verlieren: Sie dürften dann zwar laut meckern, aber nicht mehr neue Radwege eröffnen, kein Steuergeld mehr in seltsame Kulturveranstaltungen stecken und nicht weiter gut bezahlte Jobs an der Spitze von bedeutenden Magistratsabteilungen verteilen.

Hochexplosive Mischung wird auch Kurz gefährlich

Der Frust der Basis über die Kompromisse bei der Mitarbeit in der Bundesregierung und über manche Demütigung durch Rot-Türkis in Wien ist Sprengstoff für die Grünen: Schon sehr bald könnte die eben erst gefeierte Regierungsbeteiligung verdammt werden, die Radikalinskis und Fundis aus der zweiten und dritten Reihe der Grünen werden nicht länger schweigen.

Die Folgen sind klar: Wenn die Wien-Wahl auf Mai vorverlegt wird (was übrigens ein kluger Schachzug der SPÖ wäre), verliert Sebastian Kurz vielleicht noch schneller als bei Türkis-Blau seinen Job als Bundeskanzler. Er wird nicht sagen können, dass er nicht gewarnt war.