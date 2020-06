Ein Bierlein zu viel kostete die 70-Jährige nun den Führerschein. An dem Abend im Schwarzen Kameel schaute sie wohl zu tief ins Glas.

Am Mittwochabend war Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein zu Gast im Nobellokal "Schwarzes Kameel" in der Wiener City. Dabei dürfte sie wohl ein Glas zu viel erwischt haben. Den Heimweg trat sie dann aber dennoch hinterm Steuer an. Bei einer Polizeikontrolle rächte sich dies prompt. Es wurde bei ihr ein Alkoholwert von fast 0,9 Promille festgestellt. Der Schein ist damit weg.

Die Reue bei der Ex-Verfassugsgerichtshofpräsidentin ist groß. "Ich bedaure, dass ich nach einem geselligen Abend mit Freundinnen trotz Alkoholkonsums die Heimfahrt mit meinem Pkw angetreten habe. Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein Promillewert von über 0,8 festgestellt. Mein Verhalten entspricht weder meinen eigenen hohen Ansprüchen noch meiner Vorbildfunktion. Es tut mir aufrichtig leid", heißt es in einem Statement gegenüber oe24.