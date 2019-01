Das Strache-Baby ist da!

In den letzten Tagen wurde schon spekuliert, wann denn nun das Baby von Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und seiner Philippa zur Welt kommen wird. Jetzt hat das Rätselraten ein Ende. Der kleine Strache-Sohn hat das Licht der Welt erblickt und die stolzen Eltern sind überglücklich. Das politische Neujahrsbaby 2019 heißt Hendrik. Alle sind wohlauf.

Sohn heißt Hendrik

"Endlich bist du da! Du hast mit deinem ersten Schrei den Atem des Lebens aufgenommen und damit unsere Herzen im Sturm erobert! Du bist ein Wunder - du bist Geschenk und Erfüllung. Danke, dass wir deine Eltern sein dürfen. Heute, am 1. Jänner 2019, hat unser geliebter Sohn Hendrik, das Licht der Welt erblickt!", postet Strache auf seiner Facebook-Seite.

Für Philippa und Heinz-Christian ist es das erste gemeinsame Kind. Strache hat aus seiner ersten Ehe mit Daniela Plachutta noch die beiden Kinder Tristan und Heidi.

Strache nimmt sich Papamonat

Wie bereits angekündigt, will sich Strache einen Papa-Monat nehmen und sich um Frau und Kind kümmern. „Mein Gehalt in dieser Zeit werde ich spenden“, erklärte der Politiker schon vor Wochen ÖSTERREICH. Philippa will schnell wieder in ­ihren Job als Tierschutzbeauftragte der FPÖ zurückkehren. „Ich werde nach einem Monat wieder ­arbeiten, das ist jetzt mein Plan. Das Baby kommt dann natürlich mit ins Büro.“ Philippa Strache hat auch schon eine freiwillige Nanny parat. ­„Meine Büro-Nachbarin ist sechsfache Mama, die freut sich schon!“