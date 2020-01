Ehemaliger SPÖ-Rebell startet mit Liste Links

Christoph Baumgärtel möchte "klassische soziale Themen" transportieren.

Lange war Christoph Baumgärtel das Mastermind hinter dem Facebook-Auftritt der SPÖ Langenzersdorf. Die Seite generierte dank ihrer provokanten Postings viel Reichweite, aber auch Kritik - aus fremden und eigenen Reihen. Letzten Herbst eskalierte die Situation wegen eines umstrittenen Beitrags zu einem Fünffachmord in Kitzbühel. Die Seite ging off line, der stellvertretende Ortsparteivorsitzende Baumgärtel verließ nach Differenzen im Dezember die SPÖ.

"Links". Nun kehrt er zurück. Mit einer eigenen Liste, die "Links" heißt. 650 Anmeldungen soll es bereits geben. Präsentiert wurde die Bewegung in einer Volksschule in Wien-Fünf haus. "Es geht um Glaubwürdigkeit, Integration und Feminismus", gab Baumgärtel einen ersten Einblick. Vorgesehen ist ein "ähnlich pointierter" Facebook-Auftritt wie seinerzeit. Erstes Ziel? Der Einzug in den Wiener Gemeinderat bei der heurigen Wahl.